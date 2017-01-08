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  • 08.01, 13:37

Глава Британского антидопингового агентства призвал отстранить РФ от Олимпиады-2018

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Глава Британского антидопингового агентства призвал отстранить РФ от Олимпиады-2018

Глава Британского антидопингового агентства призвал отстранить РФ от <nobr>Олимпиады-2018</nobr>

За отстранение российской сборной от зимней Олимпиады в Южной Корее в 2018 году высказался глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти.

По мнению Кенворти, российских спортсменов следует отстранить от Олимпиады-2018, более того — их нельзя было допускать и до Олимпиады в Рио прошлым летом. В связи с этим британский спортивный функционер заявил, что Международный паралимпийский комитет, запретивший россиянам участвовать в летней Паралимпиаде-2016, «поступил правильно», а МОК, допустивший Россию до Игр, «сделал полную гадость», передает BBC.

Напомним, независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена ранее заявила, что в России существовала целая система применения спортсменами допинга, которая поддерживалась государством. На недавней пресс-конференции президент РФ Владимир Путин признал наличие проблем с допингом в России — впрочем, как и в любой другой стране. При этом он подчеркнул, что в России никогда не создавалось никакой государственной системы поддержки допинга.

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