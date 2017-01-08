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  • 08.01, 12:06

США и Южная Корея создают отряд для убийства Ким Чен Ына

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США и Южная Корея создают отряд для убийства Ким Чен Ына

США и Южная Корея создают отряд для убийства Ким Чен Ына

Военные обеих стран проведут совместные учения на случай войны с КНДР.

Американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. Об этом агентству «Ренхап» сообщают источники в военных кругах Сеула.

Бригаду из максимум двух тысяч человек планируют сформировать уже в этом году. При этом американские военные будут действовать под началом южнокорейского командования, передает «Интерфакс».

Совместные учения США и Сеула запланированы на ближайшие месяцы, страны проведут ряд совместных тренировок для отработки возможных сценариев. В задачи отряда будет входить не только убийство Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководство КНДР.

Впервые о планах ликвидации северокорейского лидера Сеул объявил после того, как в сентябре Пхеньян провел самое масштабное в своей истории ядерное испытание. Мощность взрыва была больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

А сегодня СМИ распространили заявление беглого северокорейского дипломата Тхэ Ён Хе, который сообщил, что баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную поразить континентальную часть США, КНДР закончат строить уже в этом году.

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