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  • 08.01, 09:04

Бежавший из КНДР дипломат рассказал о ядерной ракете Пхеньяна

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Бежавший из КНДР дипломат рассказал о ядерной ракете Пхеньяна

Бежавший из КНДР дипломат рассказал о ядерной ракете Пхеньяна

Из Северной Кореи сбежал дипломат Тхэ Ён Хе, который рассказал СМИ о ядерных планах своей страны.

По словам бывшего северокорейского дипломата, к 2017 году в КНДР создадут баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную поразить континентальную часть США, цитирует «Интерфакс» южнокорейские СМИ.

Тхэ Ён Хе: «Северная Корея поставила перед собой цель создать уменьшенные ядерные заряды, которые можно будет разместить в ракетах, способных достичь США, к 2017 или началу 2018 года, учитывая политические перемены в Южной Корее и Соединенных Штатах».

В новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты вступила в заключительную фазу. На эту новость уже отреагировал избранный президент США Дональд Трамп, который отметил в своем Twitter, что не допустит успехов КНДР в разработке ядерного оружия.

Несмотря на протесты Совебеза ООН, в минувшем году Пхеньян уже провел два ядерных испытания.

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