Бежавший из КНДР дипломат рассказал о ядерной ракете Пхеньяна

Из Северной Кореи сбежал дипломат Тхэ Ён Хе, который рассказал СМИ о ядерных планах своей страны.Интерфакс» южнокорейские СМИ.
Тхэ Ён Хе: «Северная Корея поставила перед собой цель создать уменьшенные ядерные заряды, которые можно будет разместить в ракетах, способных достичь США, к 2017 или началу 2018 года, учитывая политические перемены в Южной Корее и Соединенных Штатах».
В новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты вступила в заключительную фазу. На эту новость уже отреагировал избранный президент США Дональд Трамп, который отметил в своем Twitter, что не допустит успехов КНДР в разработке ядерного оружия.
Несмотря на протесты Совебеза ООН, в минувшем году Пхеньян уже провел два ядерных испытания.
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