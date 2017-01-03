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  • 03.01, 06:13

Трамп обещал не допустить успехов КНДР в разработке ядерного оружия

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Трамп обещал не допустить успехов КНДР в разработке ядерного оружия

Трамп обещал не допустить успехов КНДР в разработке ядерного оружия

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что не допустит того, чтобы межконтинентальная баллистическая ракета КНДР была способна достичь территории США.

Об этом говорится в заявлении бизнесмена в Twitter. Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. «Этого не будет!», написал Трамп.



Лидер КНДР Ким Чен Ын обращаясь в Новый год к народу, заявил, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал «наказывать врагов страны», усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.

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