Трамп обещал не допустить успехов КНДР в разработке ядерного оружия

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что не допустит того, чтобы межконтинентальная баллистическая ракета КНДР была способна достичь территории США.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U. S. It won’t happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2017 г.

Об этом говорится в заявлении бизнесмена в Twitter. Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. «Этого не будет!», написал Трамп.Лидер КНДР Ким Чен Ын обращаясь в Новый год к народу, заявил, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал «наказывать врагов страны», усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.