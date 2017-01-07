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  • 07.01, 17:54

Для жителей подмосковного Королёва из-за аварии на теплотрассе организовали пункты обогрева

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Для жителей подмосковного Королёва <nobr>из-за</nobr> аварии на теплотрассе организовали пункты обогрева

Для жителей подмосковного Королёва из-за аварии на теплотрассе организовали пункты обогрева

Для жителей подмосковного Королёва <nobr>из-за</nobr> аварии на теплотрассе организовали пункты обогрева
  • Фото: my_korolevz /vk.com

    • Из-за аварии на теплотрассе в подмосковном Королёве без отопления остаются 16 многоквартирных домов. Для их жителей организованы пункты обогрева, сообщили в городской администрации.

    По данным городских властей, специалисты обнаружили участок теплотрассы, на котором произошла авария. Он находится в труднодоступном месте, поэтому время окончания восстановительных работ было сдвинуто с 16:00 до 18:00, передает «Интерфакс».

    Представитель администрации: «Все это время его раскапывали, потом вырезали этот участок, наварили новый, и сейчас совмещают трубы».

    Собеседник агентства рассказал, что на всякий случай в двух ближайших школах организовали пункты обогрева. Кроме этого, в самих домах управляющие компании устанавливают тепловые пушки. Однако большинство жителей продолжают оставаться в своих квартирах, поскольку имеют электрические обогреватели. В лучшем положении оказались те люди, у которых установлены пластиковые окна, позволяющие удерживать тепло в помещении. Понижения температуры они «в принципе не заметили», объяснили в администрации.

    Ранее сообщалось, что на теплотрассе в подмосковном городе Королёве произошла авария, в результате которой 59 жилых домов разной этажности остались без отопления. Позже ремонтным бригадам удалось вернуть тепло в большинство домов.

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