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  • 07.01, 13:21

В подмосковном Королёве без отопления остались 59 жилых домов

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В подмосковном Королёве без отопления остались 59 жилых домов

В подмосковном Королёве без отопления остались 59 жилых домов

На теплотрассе в подмосковном городе Королёве произошла авария, в результате которой 59 жилых домов разной этажности остались без отопления.

Как сообщает РИАМО, теплоснабжение домов было прекращено с 07:00 в субботу. Устранением аварии занимается бригада ООО «Теплосеть».

Теплоснабжения лишились дома на следующих улицах: Комитетская, Большая Комитетская, Малая Комитетская, Соколова, Лесная, Глинкина, Тихонравова, Героев Курсантов, Маяковского, Парковая, Пионерская, Пушкинская.

Сроки окончания работ не называются. Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ.

Сейчас в Московском регионе фиксируются аномальные морозы. Температура воздуха в Королёве — минус 26 градусов.

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