В подмосковном Королёве без отопления остались 59 жилых домов

На теплотрассе в подмосковном городе Королёве произошла авария, в результате которой 59 жилых домов разной этажности остались без отопления.РИАМО, теплоснабжение домов было прекращено с 07:00 в субботу. Устранением аварии занимается бригада ООО «Теплосеть».
Теплоснабжения лишились дома на следующих улицах: Комитетская, Большая Комитетская, Малая Комитетская, Соколова, Лесная, Глинкина, Тихонравова, Героев Курсантов, Маяковского, Парковая, Пионерская, Пушкинская.
Сроки окончания работ не называются. Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ.
фиксируются аномальные морозы. Температура воздуха в Королёве — минус 26 градусов.
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