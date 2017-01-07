Москвичи пережили самую холодную рождественскую ночь XXI века

Ночь на Рождество в Москве стала самой морозной с начала зимы, воздух в столице остыл до минус 29,8 градуса.Гидрометцентре РФ, «так холодно в этом веке в ночь с 6 на 7 января еще не было». До этого самая низкая температура была зафиксирована 6 января.
Из сообщения Гидрометцентра: «В XXI веке 20-градусные морозы в Рождественскую ночь отмечались трижды (2002, 2003 и 2015 годы). Последний раз морозное Рождество (минус 20,4 градуса) наблюдалось в 2015 году. Самым морозным в этом веке было Рождество 2003 года, тогда мороз усиливался до минус 26 градусов».
Еще холоднее было этой ночью в Подмосковье. В Клину воздух остыл до минус 32,7 градуса, в Волоколамске — до 32,2 градуса мороза.
Однако температурный рекорд для 7 января еще не побит. Самой холодной за всю историю метеонаблюдений рождественская ночь в Москве была в 1891 году, когда воздух остыл до минус 34,8 градуса. Самый теплый день 7 января отмечался в 2007 году, когда максимальная температура достигла 3,5 градуса тепла.
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