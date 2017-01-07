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  • 07.01, 17:54
Необычная радуга появилась над Москвой из-за аномальных морозов. морозы, Москва, Московская область, погода, погодные аномалии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Необычная радуга появилась над Москвой из-за аномальных морозов

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Необычная радуга появилась над Москвой <nobr>из-за</nobr> аномальных морозов

Необычная радуга появилась над Москвой из-за аномальных морозов

Необычная радуга появилась над Москвой <nobr>из-за</nobr> аномальных морозов
  • Фото: mreporter.ru

    • Морозы вызвали в небе над столичным регионом красивое оптическое явление — гало или зимнюю радугу («ложное солнце»). Сегодня утром жители Дмитровского и Клинского районов, где ударил мороз в 33 градуса, наблюдали оптический феномен — светящееся кольцо вокруг Солнца.

    Как пояснили в Гидрометцентре РФ, возникают «ложные солнца» из-за преломления солнечного света в частичках льда, падающих в атмосфере.

    Из сообщения Гидрометцентра: «На небе при этом наблюдается одно или несколько дополнительных изображений Солнца, расположенных на той же высоте над горизонтом, что и настоящее Солнце. Миллионы кристаллов льда с вертикальной поверхностью отражают светило и образуют это красивейшее явление».

    По словам специалистов, холода также могут вызвать еще одно необычное и красивое явление — «световые столбы». Они образуются при сильном морозе в результате отражения солнечных лучей и огней большого города от микроскопических ледяных частичек в воздухе. «Световые столбы» наблюдались над Москвой в ночь перед Рождеством в 2015 году, а также в январе 2014 года, когда температура воздуха была также ниже минус 20 градусов. В Подмосковье и в Сергиевом Посаде «световые столбы» видели в декабре 2016 года.

    По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве воздух остыл до минус 29,9 градуса, в Подмосковье — в Клину и Дмитрове было минус 33,4 градуса. Однако, никаких рекордов погода не установила, хотя это Рождество стало самым холодным за последние 17 лет. Абсолютный минимум температуры для 7 января был установлен в 1891 году и до сих пор не побит. Он составляет минус 34,8 градуса.

    Вот эта радуга посередине-это не фотошоп, она весь день висит в небе перед моим окном🌈Это фото сделано утром, сейчас солнце переместилось в правый угол, а она осталась на своём месте и даже стала ярче.Я уже читала про эффект Гало, но не видела ещё ни разу.Это тааак необычно выглядит😍😍😍Сияет солнце, снег сверкает, лазурное небо и яркая радуга посередине. Звенящая красота😊🌟 Кстати, в старину верили, что увидеть радугу зимой-невероятное везение, считалось, что заметивший это редкое явление, обеспечен счастьем и удачей на год вперёд. Я весь день смотрю, ну не иначе, как рождественский подарок от провидения😉Вы тоже посмотрите, уверенна, что через фото вам немного удачи передастся🌈🤗И с Рождеством👼 Тепла, света и любви вашим домам 🤗☀️❤️ #Рождество#красота#природа#небо#радуга#гало#редкоеявление#лазурь#мороз#снег#январь#солнечныйдень#каникулы#праздник#merrychristmas#holiday#celebration#coldweather#russianwinter#snow#sky#beautiful#nature#sun#sunlight#rainbow#january#winter#Moscow 💙

    Фото опубликовано Ксения (@ta_kseniya)









    Гало́ — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. #гало

    Фото опубликовано olegdmitriev (@olegdmitrief)







    #гало #москва #редкоеприродноеявление #январь2017

    Фото опубликовано tanya_morozova (@tanya_morozova)


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