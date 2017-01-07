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  • 07.01, 16:23

Сбой в движении поездов произошел на участке Москва — Тверь

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Сбой в движении поездов произошел на участке Москва — Тверь

Сбой в движении поездов произошел на участке Москва — Тверь

Сильные морозы стали причиной задержки поездов на участке Москва — Тверь.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, сбой произошел в движении как пригородных электричек, так и поездов дальнего следования.

Октябрьская железная дорога: «Поезда дальнего и пригородного сообщения следуют с увеличенными интервалами от 10 до 50 минут. Специалисты железной дороги принимают необходимые меры, чтобы сократить время задержек поездов».

Кроме того, более чем на два часа опоздал поезд, который следовал в Твери из Бологого. Пассажирам рекомендовали следить за объявлениями по громкоговорящей связи на вокзалах и станциях.

В ночь на 7 января температура в Твери опускалась до минус 32 градусов. В Москве рождественская ночь стала самой морозной с начала века.

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