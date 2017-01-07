Устроивший стрельбу в аэропорту США страдал психическим расстройством

Эстебан Сантьяго, подозреваемый в стрельбе в аэропорту
погибли пять человек, еще восемь были ранены.
Форт-Лодердейла во Флориде, страдал психическим расстройством.
Вооруженный автоматическим пистолетом стрелок успел разрядить в пассажиров несколько обойм, а потом, по словам свидетелей, положил оружие и сел на пол в ожидании охранников и полиции. Через несколько минут его арестовали.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ноябре прошлого года Сантьяго обратился в отделение ФБР на Аляске с заявлением по поводу того, что ЦРУ ведет за ним слежку и пытается заставить присоединиться к ИГ. Агенты передали информацию об этом случае местным властям, которые поместили Сантьяго в одну из больниц на освидетельствование, передает РИА Новости.
По словам родственников мужчины, некоторые странности в поведении стали проявляться после его возращения из Ирака, где он примерно в течение года проходил военную службу. Однако, как сообщили родственники, посттравматического синдрома или симптомов других схожих психических состояний у Сантьяго диагностировано не было.
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