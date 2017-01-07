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  • 07.01, 11:50

Керри надеется, что Трамп сможет наладить отношения с РФ

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Керри надеется, что Трамп сможет наладить отношения с РФ

Керри надеется, что Трамп сможет наладить отношения с РФ

Госсекретарь США Джон Керри выразил надежду на то, что Дональд Трамп в должности президента США сможет наладить отношения с Москвой.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS.

Джон Керри: «Я могу сказать, что у избранного президента Трампа и в дальнейшем президента Трампа есть возможность попытаться наладить контакт с Россией и попытаться определить, готовы ли там проверить утверждение о том, что есть вопросы, по которым мы можем достигнуть согласия».

Он также отметил, что в последние годы по ряду направлений США и РФ сумели провести успешную работу, в частности отметив совместную работу по выводу химического оружия из Сирии и переговоры по иранской ядерной программе.
Однако по-прежнему существует ряд трудностей, мешающих взаимодействию двух стран, отметил Керри.

Джон Керри: «Все эти проблемы продолжатся и во время срока следующей администрации. Я надеюсь, что следующая администрация найдет стратегический подход к России с ясной целью прийти к взаимопониманию, однако не оставит базовых ценностей и принципов, лежащих в основе внешней политики США».

Ранее Керри признал, что Россия начала военную операцию в Сирии, чтобы предотвратить захват власти в стране боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства».

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