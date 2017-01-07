#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Волкодав
Прямой эфир доступен только по ТВ до 08:00
Волкодав 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.01, 05:46

Керри признал вклад РФ в борьбу против ИГ в Сирии

комментировать

Керри признал вклад РФ в борьбу против ИГ в Сирии

Керри признал вклад РФ в борьбу против ИГ в Сирии

Госсекретарь США Джон Керри признал, что Россия начала военную операцию в Сирии, чтобы предотвратить захват власти в стране боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства».

Такое заявление уходящий госсекретарь США сделал телеканалу NBC.

Джон Керри: «Президент Путин отчасти вмешался, чтобы поддержать Асада, и потому, что ИГ значительно укрепилась. Радикальные экстремисты добились больших успехов в борьбе с Асадом, и он был в очень уязвимой позиции. Полагаю, Иран и Россия решили, что им нужно поддержать его и спасти от возможности того, что экстремисты захватят страну».

По словам Керри, такая возможность в то время вызывала беспокойство и у Вашингтона. Дипломат отметил также, что Россия и Иран добилась «серьезных изменений» на этом направлении, передает ТАСС.

Новости по теме

Борьба с «Исламским государством»

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru