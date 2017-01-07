Керри признал вклад РФ в борьбу против ИГ в Сирии

Госсекретарь США Джон Керри признал, что Россия начала военную операцию в Сирии, чтобы предотвратить захват власти в стране боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства».
Джон Керри: «Президент Путин отчасти вмешался, чтобы поддержать Асада, и потому, что ИГ значительно укрепилась. Радикальные экстремисты добились больших успехов в борьбе с Асадом, и он был в очень уязвимой позиции. Полагаю, Иран и Россия решили, что им нужно поддержать его и спасти от возможности того, что экстремисты захватят страну».
По словам Керри, такая возможность в то время вызывала беспокойство и у Вашингтона. Дипломат отметил также, что Россия и Иран добилась «серьезных изменений» на этом направлении, передает ТАСС.
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