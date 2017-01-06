В Москве 19 человек госпитализированы с травмами от петард в первую неделю праздников

В медицинские учреждения Москвы за неделю праздников
пострадавших при неосторожном обращении с петардами значительно меньше, чем в прошлом году: 25 человек, в том числе шесть детей, обратились за медицинской помощью».
из-за неосторожного обращения с петардами обратились 25 человек, 19 из них госпитализировали, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Отмечается, что в прошлом году за аналогичный период времени травмы получили 30 человек, среди них восемь детей, сообщает РИА Новости.
В ведомстве добавили, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация потребовалась 19 из них.
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