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  • 06.01, 19:09

В Москве 19 человек госпитализированы с травмами от петард в первую неделю праздников

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В Москве 19 человек госпитализированы с травмами от петард в первую неделю праздников

В Москве 19 человек госпитализированы с травмами от петард в первую неделю праздников

В медицинские учреждения Москвы за неделю праздников из-за неосторожного обращения с петардами обратились 25 человек, 19 из них госпитализировали, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Из сообщения департамента здравоохранения Москвы: «За новогодние праздники с 31 декабря по 6 января количество пострадавших при неосторожном обращении с петардами значительно меньше, чем в прошлом году: 25 человек, в том числе шесть детей, обратились за медицинской помощью».

Отмечается, что в прошлом году за аналогичный период времени травмы получили 30 человек, среди них восемь детей, сообщает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация потребовалась 19 из них.

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