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  • 03.01, 19:51

Жителю Зеленограда оторвало руку при взрыве фейерверка

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Жителю Зеленограда оторвало руку при взрыве фейерверка

Жителю Зеленограда оторвало руку при взрыве фейерверка

В результате взрыва петарды и пожара в Зеленограде пострадали два человека.

Взрыв и возгорание произошли в квартире, расположенной на 15-м этаже одного из домов на Панфиловском проспекте.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

Как сообщает ТАСС, одному из пострадавших оторвало руку. Второй же отравился дымом.

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