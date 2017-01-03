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ЧП
Жителю Зеленограда оторвало руку при взрыве фейерверка
03.01.2017, 18:48
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Жителю Зеленограда оторвало руку при взрыве фейерверка
В результате взрыва петарды и пожара в Зеленограде пострадали два человека.
1004
взрывы
пожары
Взрыв и возгорание произошли в квартире, расположенной на 15-м этаже одного из домов на Панфиловском проспекте.
Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар.
Как сообщает
ТАСС
, одному из пострадавших оторвало руку. Второй же отравился дымом.
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