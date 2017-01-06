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  • 06.01, 14:35

Устюгов установил рекорд по числу побед на Tour de Ski

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  • Фото РИА Новости, Константин Чалабов
Устюгов установил рекорд по числу побед на Tour de Ski

Устюгов установил рекорд по числу побед на Tour de Ski

Устюгов установил рекорд по числу побед на Tour de Ski
  • Фото РИА Новости, Константин Чалабов

    • Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км свободным стилем на этапе Tour de Ski в Италии, установив рекорд по количеству побед в рамках одной многодневки.

    Это пятая подряд победа россиянина на Tour de Ski в текущем сезоне. Таким образом, Устюгов побил рекорд норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который выиграл четыре этапа в прошлом сезоне.

    Второе место на пятом этапе в итальянском Тоблахе занял француз Морис Манифика, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер.

    Престижная многодневка Tour de Ski, которая входит в программу Кубка мира, состоит из семи гонок. В общем зачете после пяти этапов Устюгов лидирует, опережая на 1 минуту 34,1 секунды ближайшего преследователя — Сундбю. Завершится она 8 января в Италии.

    Напомним, что в нынешнем сезоне в Tour de Ski из-за временного отстранения от соревнований не смогли принять участие шестеро российских лыжников — Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

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