Устюгов установил рекорд по числу побед на Tour de Ski

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км свободным стилем на этапе Tour de Ski в Италии, установив рекорд по количеству побед в рамках одной многодневки.
Второе место на пятом этапе в итальянском Тоблахе занял француз Морис Манифика, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер.
Престижная многодневка Tour de Ski, которая входит в программу Кубка мира, состоит из семи гонок. В общем зачете после пяти этапов Устюгов лидирует, опережая на 1 минуту 34,1 секунды ближайшего преследователя — Сундбю. Завершится она 8 января в Италии.
Напомним, что в нынешнем сезоне в Tour de Ski из-за временного отстранения от соревнований не смогли принять участие шестеро российских лыжников — Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
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