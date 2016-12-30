#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.12, 18:49

Протест на отстранение российских лыжников отклонен

комментировать

Протест на отстранение российских лыжников отклонен

Протест на отстранение российских лыжников отклонен

Допинговая комиссия Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отклонила апелляции шести российских лыжников на временное отстранение от соревнований.

FIS подтвердила, что от соревнований по подозрению в допинговых нарушениях отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. Таким образом, они точно пропустят престижную многодневную гонку Tour de Ski.

FIS начала расследование в отношении шести членов сборной России по лыжным гонкам по подозрению в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи. Сами лыжники категорически отрицают какую-либо причастность к применению допинга.

На этом фоне Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира 2017 года в Тюмени.

Новости по теме

Допинговые скандалы

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru