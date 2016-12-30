Протест на отстранение российских лыжников отклонен

Допинговая комиссия Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отклонила апелляции шести российских лыжников на временное отстранение от соревнований.отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. Таким образом, они точно пропустят престижную многодневную гонку Tour de Ski.
FIS начала расследование в отношении шести членов сборной России по лыжным гонкам по подозрению в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи. Сами лыжники категорически отрицают какую-либо причастность к применению допинга.
На этом фоне Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира 2017 года в Тюмени.
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