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  • 06.01, 14:35

Убийцей белорусской монахини оказалась гражданка Казахстана

2 комментария
Убийцей белорусской монахини оказалась гражданка Казахстана

Убийцей белорусской монахини оказалась гражданка Казахстана

Убийцей белорусской монахини оказалась гражданка Казахстана
  • Фото: mlyn.by

    • Ножевые ранения настоятельнице Cвято-Ксениевского монастыря в Белоруссии матушке Василиссе, в результате которых она скончалась, нанесла гражданка Казахстана.

    Ранее стало известно, что накануне в женском монастыре святой блаженной Ксении Петербургской в деревне Барань Борисовского района была зарезана игуменья монастыря матушка Василисса (Медведь).

    Как сообщила пресс-служба Борисовской епархии Белорусской православной церкви, убийцей женщины оказалась 29-летняя гражданка Казахстана.

    Из сообщения епархии: «Предварительно известно, что ножевые ранения нанесла женщина 29 лет, гражданка Казахстана, которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем».

    В епархии отметили, что «в течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка».

    По факту инцидента Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. Подозреваемая в убийстве задержана, в отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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