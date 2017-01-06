Убийцей белорусской монахини оказалась гражданка Казахстана

Ножевые ранения настоятельнице
была зарезана игуменья монастыря матушка Василисса (Медведь).
Cвято-Ксениевского монастыря в Белоруссии матушке Василиссе, в результате которых она скончалась, нанесла гражданка Казахстана.
Как сообщила пресс-служба Борисовской епархии Белорусской православной церкви, убийцей женщины оказалась 29-летняя гражданка Казахстана.
Из сообщения епархии: «Предварительно известно, что ножевые ранения нанесла женщина 29 лет, гражданка Казахстана, которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем».
В епархии отметили, что «в течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка».
По факту инцидента Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. Подозреваемая в убийстве задержана, в отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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