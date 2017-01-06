В Белоруссии перед Рождеством убили настоятельницу православного монастыря

Настоятельница
ТАСС.
Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Минской области матушка Василисса убита. Об этом заявил председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лепин.
Агентство «Sputnik Беларусь» со ссылкой на следственные органы сообщает, что подозреваемая в совершении убийства задержана. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
По данным РИА Новости, в Белорусском экзархате предполагают, что на матушку напала одна из болящих послушниц.
Комментарии