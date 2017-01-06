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  • 06.01, 13:05

В Белоруссии перед Рождеством убили настоятельницу православного монастыря

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В Белоруссии перед Рождеством убили настоятельницу православного монастыря

В Белоруссии перед Рождеством убили настоятельницу православного монастыря

В Белоруссии перед Рождеством убили настоятельницу православного монастыря
  • Фото: belta.by

    • Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Минской области матушка Василисса убита. Об этом заявил председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергей Лепин.

    Протоиерей выразил сожаление в связи с убийством настоятельницы, однако подробностей произошедшего не сообщил. По его словам, в настоящее время идет следствие. В правоохранительных органах факт убийства подтвердили, передает ТАСС.

    Агентство «Sputnik Беларусь» со ссылкой на следственные органы сообщает, что подозреваемая в совершении убийства задержана. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

    По данным РИА Новости, в Белорусском экзархате предполагают, что на матушку напала одна из болящих послушниц.

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