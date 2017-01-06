Секретный доклад о кибератаках вызвал у Трампа множество вопросов

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о докладе спецслужб, посвященном вменяемым России кибератакам.представлен действующему президенту Обаме. В пятницу с ним ознакомятся члены конгресса, а также сам Трамп. Впрочем, в СМИ уже появились некоторые детали. Например, ряд телеканалов утверждает, что разведка выявила посредников, которых Россия якобы использовала для передачи украденных электронных писем в WikiLeaks.
Дональд Трамп выразил недоумение тем, как информация из секретного документа просочилась в СМИ. «Кто дал им этот доклад и почему? Политика!», написал бизнесмен в Twitter.
How did NBC get «an exclusive look into the top secret report he (Obama) was presented?» Who gave them this report and why? Politics!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.
Избранный президент США также поставил под сомнение заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии.
Дональд Трамп: «Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией. Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов? Что вообще происходит?».
The Democratic National Committee would not allow the FBI to study or see its computer info after it was supposedly hacked by Russia……— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.
So how and why are they so sure about hacking if they never even requested an examination of the computer servers? What is going on?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.
Ранее власти США обвинили «российских хакеров» в кибервзломах с целью повлиять на исход выборов в США. В Москве эти домыслы отвергают. Сам Трамп считает эти обвинения надуманными.
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