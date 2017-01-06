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  • 06.01, 07:01

Секретный доклад о кибератаках вызвал у Трампа множество вопросов

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Секретный доклад о кибератаках вызвал у Трампа множество вопросов

Секретный доклад о кибератаках вызвал у Трампа множество вопросов

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о докладе спецслужб, посвященном вменяемым России кибератакам.

Как сообщалось, совершенно секретный доклад был в четверг представлен действующему президенту Обаме. В пятницу с ним ознакомятся члены конгресса, а также сам Трамп. Впрочем, в СМИ уже появились некоторые детали. Например, ряд телеканалов утверждает, что разведка выявила посредников, которых Россия якобы использовала для передачи украденных электронных писем в WikiLeaks.

Дональд Трамп выразил недоумение тем, как информация из секретного документа просочилась в СМИ. «Кто дал им этот доклад и почему? Политика!», написал бизнесмен в Twitter.


Избранный президент США также поставил под сомнение заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии.

Дональд Трамп: «Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией. Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов? Что вообще происходит?».




Ранее власти США обвинили «российских хакеров» в кибервзломах с целью повлиять на исход выборов в США. В Москве эти домыслы отвергают. Сам Трамп считает эти обвинения надуманными.

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