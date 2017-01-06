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  • 06.01, 07:00

Байден рассказал о «секретных действиях» США в ответ на «кибератаки» РФ

2 комментария

Байден рассказал о «секретных действиях» США в ответ на «кибератаки» РФ

Байден рассказал о «секретных действиях» США в ответ на «кибератаки» РФ

Соединенные штаты ответили России на якобы имевшие место хакерские атаки не только официально, выслав 35 дипломатов и введя санкции, но и «секретными действиями». Об этом сообщил вице-президент США Джо Байден.

Джо Байден, вице-президент США: «Некоторые действия вам известны, некоторые, из того, что мы предприняли, вы не узнаете».

Об этом Байден заявил в интервью телеканалу PBS. В качестве примера известных действий он назвал высылку российских дипломатов, передает РИА Новости.

Ранее власти США заявили, что «российские хакеры» якобы провели кибератаки с целью повлиять на выборы президента в США и помочь Дональду Трампу одержать победу. Никаких доказательств причастности России предъявлено не было.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными. По его мнению, его противники пытаются таким образом поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за поражение.

29 декабря администрация Обамы ввела против России новые санкции в связи с предполагаемым вмешательством в выборы. Власти США выслали из страны 35 российских дипломатов с семьями.

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