Байден рассказал о «секретных действиях» США в ответ на «кибератаки» РФ

Соединенные штаты ответили России на якобы имевшие место хакерские атаки не только официально, выслав 35 дипломатов и введя санкции, но и «секретными действиями». Об этом сообщил
вице-президент США Джо Байден.
Об этом Байден заявил в интервью телеканалу PBS. В качестве примера известных действий он назвал высылку российских дипломатов, передает РИА Новости.
Ранее власти США заявили, что «российские хакеры» якобы провели кибератаки с целью повлиять на выборы президента в США и помочь Дональду Трампу одержать победу. Никаких доказательств причастности России предъявлено не было.
Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными. По его мнению, его противники пытаются таким образом поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за поражение.
29 декабря администрация Обамы ввела против России новые санкции в связи с предполагаемым вмешательством в выборы. Власти США выслали из страны 35 российских дипломатов с семьями.
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