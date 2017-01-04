Трамп скептически относится к заявлениям спецслужб о российских кибератаках

Избранный президент США Дональд Трамп скептически относится к заявлениям разведслужб о хакерских атаках России в период прошедшей избирательной кампании, заявил будущий
вице-президент США Майкл Пенс.
Майкл Пенс: «Руководство разведывательных служб проведет брифинг для нас с избранным президентом. Мы выслушаем их. Я думаю, избранный президент искренне выразил свой здоровый американский скептицизм насчет выводов разведки».
Пенс пояснил, что скептицизм Трампа вызван тем, что будущий глава Белого дома учитывает прошлые ошибки разведслужб.
Майкл Пенс: «Мы изучим факты и информацию. Учитывая прошлые провалы разведки за последние несколько лет, избранный президент дал ясно понять американскому народу, что он скептично настроен по отношению к заключениям со стороны бюрократии».
РИА Новости. Трамп, в свою очередь, пообещал, что поделится информацией, озвученной на брифинге, с широкой общественностью.
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