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  • 04.01, 20:07

Трамп скептически относится к заявлениям спецслужб о российских кибератаках

2 комментария

Трамп скептически относится к заявлениям спецслужб о российских кибератаках

Трамп скептически относится к заявлениям спецслужб о российских кибератаках

Избранный президент США Дональд Трамп скептически относится к заявлениям разведслужб о хакерских атаках России в период прошедшей избирательной кампании, заявил будущий вице-президент США Майкл Пенс.

По словам Пенса, встреча избранного президента США с представителями спецслужб пройдет уже на этой неделе.

Майкл Пенс: «Руководство разведывательных служб проведет брифинг для нас с избранным президентом. Мы выслушаем их. Я думаю, избранный президент искренне выразил свой здоровый американский скептицизм насчет выводов разведки».

Пенс пояснил, что скептицизм Трампа вызван тем, что будущий глава Белого дома учитывает прошлые ошибки разведслужб.

Майкл Пенс: «Мы изучим факты и информацию. Учитывая прошлые провалы разведки за последние несколько лет, избранный президент дал ясно понять американскому народу, что он скептично настроен по отношению к заключениям со стороны бюрократии».

Проведение спецбрифинга по «российским кибератакам» было запланировано на вторник или среду этой недели, однако позже перенесено на пятницу 6 января. Мероприятие состоится после того, как с результами расследования ознакомится действующий президент США Барак Обама. По предварителой информации, в брифинге примут участие главы главы ЦРУ Джон Бреннан, ФБР Джеймс Коми и нацразведки Джеймс Клэппер, сообщает РИА Новости. Трамп, в свою очередь, пообещал, что поделится информацией, озвученной на брифинге, с широкой общественностью.

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