Отец соседа убитого журналиста Кокурхоева дал признательные показания

По подозрению в убийстве журналиста Амерхана Кокурхоева задержан отец его соседа. Мужчина уже дал признательные показания.
У следствия есть основания полагать, что задержанный причастен к убийству телеведущего, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК.
Между тем продолжается розыск другого подозреваемого — соседа убитого журналиста. Изначально предполагалось, что именно он нанес смертельное ранение Кокурхоеву.
Ранее глава республики Юнус-Бек Евкуров призвал родственников соседа Кокурхоева склонить подозреваемого к явке с повинной. Он также сообщил, что журналиста убили из-за бытовой ссоры полугодовой давности.
Телеведущий и журналист Амерхан Кокурхоев был убит 1 января в станице Нестеровской. Он получил колото-резаное ранение в область грудной клетки.
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