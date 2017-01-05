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  • 05.01, 21:55

Отец соседа убитого журналиста Кокурхоева дал признательные показания

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Отец соседа убитого журналиста Кокурхоева дал признательные показания

Отец соседа убитого журналиста Кокурхоева дал признательные показания

По подозрению в убийстве журналиста Амерхана Кокурхоева задержан отец его соседа. Мужчина уже дал признательные показания.

Пресс-служба МВД по республики Ингушетия: «Задержанный 60-летний житель станицы Нестеровской Руслан Джамалдинов дал признательные показания в совершении убийства. Он был склонен к явке с повинной сотрудниками полиции».

У следствия есть основания полагать, что задержанный причастен к убийству телеведущего, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК.

Между тем продолжается розыск другого подозреваемого — соседа убитого журналиста. Изначально предполагалось, что именно он нанес смертельное ранение Кокурхоеву.

Ранее глава республики Юнус-Бек Евкуров призвал родственников соседа Кокурхоева склонить подозреваемого к явке с повинной. Он также сообщил, что журналиста убили из-за бытовой ссоры полугодовой давности.

Телеведущий и журналист Амерхан Кокурхоев был убит 1 января в станице Нестеровской. Он получил колото-резаное ранение в область грудной клетки.

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