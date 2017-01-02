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  • 03.01, 00:08

Евкуров назвал причину убийства журналиста Кокурхоева

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Евкуров назвал причину убийства журналиста Кокурхоева

Евкуров назвал причину убийства журналиста Кокурхоева

Евкуров назвал причину убийства журналиста Кокурхоева
  • Фото: amir_kokurho /instagram.com

    • Известного в Ингушетии телеведущего и журналиста Амерхана Кокурхоева убили из-за бытовой ссоры полугодовой давности. Об этом сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

    Как Евкуров написал в Instagram, убийца журналиста известен и находится в розыске. Его родственникам предложено склонить преступника к явке с повинной. Семья подозреваемого известна своей скандальностью, отметил глава Ингушетии.

    Вчера подло, ударом в спину был убит известный в республике тележурналист Амерхан Кокурхоев. Это был замечательный парень, которого уважали, любили многие, кто знал его лично или по его работе спортивного комментатора и пресс-секретаря главы администрации Сунженского района. Правоохранительные органы занимаются расследованием этого преступления. Виновник убийства известен и находится в розыске. Его родным предложено склонить его к явке с повинной. Причиной убийства стала бытовая ссора полугодичной давности. Семья убийцы Амерхана Кокурхоева известна своей скандальностью, и мною дано поручение выяснить поступали ли на них жалобы и каким образом реагировали участковый, другие должностные лица на эту конфликтную ситуацию. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Амира Кокурхоева. Дала гешт долд цунна! Дала къахетам болб! Вийрза моттиг даькъал йойла!

    Фото опубликовано Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov)


    Ранее сообщалось, что в убийстве Амерхана Кокурхоева подозревается его сосед.

    Телеведущий и журналист Амерхан Кокурхоев был убит 1 января в станице Нестеровской. 27-летний мужчина получил колото-резаное ранение в область грудной клетки.

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