Евкуров назвал причину убийства журналиста Кокурхоева

Известного в Ингушетии телеведущего и журналиста Амерхана Кокурхоева убили
из-за бытовой ссоры полугодовой давности. Об этом сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.
Вчера подло, ударом в спину был убит известный в республике тележурналист Амерхан Кокурхоев. Это был замечательный парень, которого уважали, любили многие, кто знал его лично или по его работе спортивного комментатора и пресс-секретаря главы администрации Сунженского района. Правоохранительные органы занимаются расследованием этого преступления. Виновник убийства известен и находится в розыске. Его родным предложено склонить его к явке с повинной. Причиной убийства стала бытовая ссора полугодичной давности. Семья убийцы Амерхана Кокурхоева известна своей скандальностью, и мною дано поручение выяснить поступали ли на них жалобы и каким образом реагировали участковый, другие должностные лица на эту конфликтную ситуацию. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Амира Кокурхоева. Дала гешт долд цунна! Дала къахетам болб! Вийрза моттиг даькъал йойла!
Ранее сообщалось, что в убийстве Амерхана Кокурхоева подозревается его сосед.
Телеведущий и журналист Амерхан Кокурхоев был убит 1 января в станице Нестеровской. 27-летний мужчина получил колото-резаное ранение в область грудной клетки.
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