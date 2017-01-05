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  • 05.01, 18:53

Спасатели предупреждают о сильнейших морозах в Москве

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Спасатели предупреждают о сильнейших морозах в Москве

Спасатели предупреждают о сильнейших морозах в Москве

МЧС сегодня распространило экстренное предупреждение о резком понижении температуры воздуха в столице. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 27 градусов. Москвичам рекомендовано воздержаться от продолжительного пребывания на улице.

Из сообщения МЧС: «По информации Центрального управления метеорологии и мониторинга окружающей среды, с 6 января до 10 января в Москве (включая территорию Новой Москвы) ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха ночью в Москве может упасть до минус 25–27 градусов».

Гидрометцентр России сообщил в свою очередь, что рождественские морозы с ночными температурами ниже минус 30 градусов ожидаются в выходные в Подмосковье.

За минувшие сутки в столичном регионе выпало почти 20% месячной нормы осадков. Очищать дороги от снега коммунальным службам сейчас помогает ГИБДД.

Мороз сковал всю центральную часть России, где температура примерно на 10 градусов ниже климатической нормы. В Калужской области, где второй день продолжается сильный снегопад с метелью, без энергоснабжения остались 40 населенных пунктов.

Сотрудники автоинспекции призывают водителей выбирать скоростной режим с учетом крайне неблагоприятных погодных условий и соблюдать дистанцию. А если ДТП уже произошло, не только выставлять знаки аварийной остановки, но и отходить от автомобиля на безопасное расстояние.

В связи с аномальными морозами на дорогах федерального значения развернуты пункты обогрева. Спасатели дежурят на 44 трассах. Места отдыха, где водители могут остановиться и согреться, размещают в основном на тех участках дорог, где поблизости нет кафе или заправок.

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