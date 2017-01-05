Спасатели предупреждают о сильнейших морозах в Москве

МЧС сегодня распространило экстренное предупреждение о резком понижении температуры воздуха в столице. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 27 градусов. Москвичам рекомендовано воздержаться от продолжительного пребывания на улице.
Гидрометцентр России сообщил в свою очередь, что рождественские морозы с ночными температурами ниже минус 30 градусов ожидаются в выходные в Подмосковье.
За минувшие сутки в столичном регионе выпало почти 20% месячной нормы осадков. Очищать дороги от снега коммунальным службам сейчас помогает ГИБДД.
Мороз сковал всю центральную часть России, где температура примерно на 10 градусов ниже климатической нормы. В Калужской области, где второй день продолжается сильный снегопад с метелью, без энергоснабжения остались 40 населенных пунктов.
Сотрудники автоинспекции призывают водителей выбирать скоростной режим с учетом крайне неблагоприятных погодных условий и соблюдать дистанцию. А если ДТП уже произошло, не только выставлять знаки аварийной остановки, но и отходить от автомобиля на безопасное расстояние.
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