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  • 05.01, 09:47
В нескольких регионах России ударили аномальные морозы. Камчатка, Москва, Мурманск, зима, морозы, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В нескольких регионах России ударили аномальные морозы

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В нескольких регионах России ударили аномальные морозы

В нескольких регионах России ударили аномальные морозы

    В Россию раньше времени пришли крещенские морозы — аномальные холода ударили сразу в нескольких регионах.

    До минус 40 градусов опустилась температура в Мурманске. Спасатели просят местных жителей и туристов, которые наблюдают за северным сиянием, отказаться от долгих прогулок.

    На Камчатке бушует циклон. Ветер настолько сильный, что в Петропавловске-Камчатском пришлось убирать с улиц и площадей новогодние украшения. Действует штормовое предупреждение. Для тех, кто не захотел в праздники оставаться дома, в местах новогодних гуляний развернули полевые кухни. Сотрудники МЧС угощают отдыхающих кашей и сладким чаем.

    Полевые кухни и пункты обогрева появились также в Забайкалье, Ленинградской, Калужской, Тамбовской области и Подмосковье. Спасатели дежурят на 44 федеральных трассах. Места отдыха, где водители могут остановиться и согреться, размещают на тех участках дорог, где поблизости нет кафе или заправок. Как заявили в МЧС, в случае происшествия водители и пассажиры смогут быстрее получить помощь.

    В Москве объявлено штормовое предупреждение. Днем столицу накроет снегопад со шквалистым ветром. В экстренных службах предупреждают о гололедице и плохой видимости на дорогах. Столбики термометров, по прогнозам, опустятся до минус 17 градусов. Еще сильнее похолодает к концу недели.

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