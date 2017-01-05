Два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе

В Москве разгребают последствия первого настоящего зимнего дня нового года. Как сообщают синоптики, за сутки выпало почти 20% от месячной нормы осадков.
Крупная авария произошла сегодня на Ярославском шоссе. Там столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, два человека погибли. Как сообщили очевидцы ДТП, на одном из автомобилей была летняя резина. По прогнозам синоптиков, снегопады в столице продолжатся, к концу недели ожидают сильное похолодание.
аномально низкой температуре сейчас приходят из десятков российских регионов. До минус 40 обещают в Мурманской области. Спасатели просят местных жителей и туристов не выходить из дома надолго.
В Калужской области из-за непогоды без электричества остались более 40 населенных пунктов в трех районах. Как сообщают в МЧС, социально значимых объектов в зонах отключения нет. А на Камчатке сегодня бушует циклон. Ветер настолько сильный, что в Петропавловске-Камчатском пришлось убирать с улиц и площадей новогодние украшения. Действует штормовое предупреждение.
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