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  • 05.01, 14:19
Два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе. ДТП, Москва, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе

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Два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе

Два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе

Два человека погибли в ДТП на Ярославском шоссе

    В Москве разгребают последствия первого настоящего зимнего дня нового года. Как сообщают синоптики, за сутки выпало почти 20% от месячной нормы осадков.

    На борьбу с последствиями снегопада столичная мэрия бросила серьезные силы: более 40 тысяч человек и 11 тысяч снегоуборочных машин. Коммунальщики борются с гололедом на тротуарах, подходах к остановкам общественного транспорта и станциям метро, на опасных участках дорог.

    Крупная авария произошла сегодня на Ярославском шоссе. Там столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, два человека погибли. Как сообщили очевидцы ДТП, на одном из автомобилей была летняя резина. По прогнозам синоптиков, снегопады в столице продолжатся, к концу недели ожидают сильное похолодание.

    Сообщения о снегопадах, метелях и аномально низкой температуре сейчас приходят из десятков российских регионов. До минус 40 обещают в Мурманской области. Спасатели просят местных жителей и туристов не выходить из дома надолго.

    В Калужской области из-за непогоды без электричества остались более 40 населенных пунктов в трех районах. Как сообщают в МЧС, социально значимых объектов в зонах отключения нет. А на Камчатке сегодня бушует циклон. Ветер настолько сильный, что в Петропавловске-Камчатском пришлось убирать с улиц и площадей новогодние украшения. Действует штормовое предупреждение.

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