Самарские студенты разработали рецепт съедобной упаковки

Безотходную пищевую упаковку разработали студенты СамГТУ. И речь идет не о каком-либо ее повторном использовании, а об употреблении непосредственно внутрь.

Купить продукты и съесть их вместе с упаковкой — таким студенты видят гастрономическое будущее человечества. В качестве основы для съедобной тары выбрали яблоки. Если выбросить такую обертку, она не протянет и недели — муравьи съедят.Научный семинар в СамГТУ напоминает кулинарные курсы, потому что съедобную пленку из яблок именно готовят. Сначала варят пюре, раскатывают его, потом добавляют некий секретный ингредиент. Запекают пленку строго по технологии — два часа при температуре 70 градусов.Здесь изучили мировой опыт. Например, в Бразилии продукты упаковывают в рисовую бумагу. В США делают съедобные ложки из кукурузы и желейные стаканы. Но дальше всех пошли во Франции, где разработали упаковки из шоколада, винограда, апельсина и даже со вкусом супа гаспачо. При этом секреты технологии везде скрывают.Свое ноу-хау самарцы тоже запатентовали и подробно описали область его применения.Подробности — в репортаже