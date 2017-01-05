Самарские студенты разработали рецепт съедобной упаковки

Безотходную пищевую упаковку разработали студенты СамГТУ. И речь идет не о
каком-либо ее повторном использовании, а об употреблении непосредственно внутрь.
Научный семинар в СамГТУ напоминает кулинарные курсы, потому что съедобную пленку из яблок именно готовят. Сначала варят пюре, раскатывают его, потом добавляют некий секретный ингредиент. Запекают пленку строго по технологии — два часа при температуре 70 градусов.
Здесь изучили мировой опыт. Например, в Бразилии продукты упаковывают в рисовую бумагу. В США делают съедобные ложки из кукурузы и желейные стаканы. Но дальше всех пошли во Франции, где разработали упаковки из шоколада, винограда, апельсина и даже со вкусом супа гаспачо. При этом секреты технологии везде скрывают.
Свое ноу-хау самарцы тоже запатентовали и подробно описали область его применения.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.
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