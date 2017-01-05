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  • 05.01, 12:48
Самарские студенты разработали рецепт съедобной упаковки. Самара, вузы, изобретения, наука и открытия, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Самарские студенты разработали рецепт съедобной упаковки

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Самарские студенты разработали рецепт съедобной упаковки

Самарские студенты разработали рецепт съедобной упаковки

    Безотходную пищевую упаковку разработали студенты СамГТУ. И речь идет не о каком-либо ее повторном использовании, а об употреблении непосредственно внутрь.

    Купить продукты и съесть их вместе с упаковкой — таким студенты видят гастрономическое будущее человечества. В качестве основы для съедобной тары выбрали яблоки. Если выбросить такую обертку, она не протянет и недели — муравьи съедят.

    Научный семинар в СамГТУ напоминает кулинарные курсы, потому что съедобную пленку из яблок именно готовят. Сначала варят пюре, раскатывают его, потом добавляют некий секретный ингредиент. Запекают пленку строго по технологии — два часа при температуре 70 градусов.

    Здесь изучили мировой опыт. Например, в Бразилии продукты упаковывают в рисовую бумагу. В США делают съедобные ложки из кукурузы и желейные стаканы. Но дальше всех пошли во Франции, где разработали упаковки из шоколада, винограда, апельсина и даже со вкусом супа гаспачо. При этом секреты технологии везде скрывают.

    Свое ноу-хау самарцы тоже запатентовали и подробно описали область его применения.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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