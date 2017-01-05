#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЧС — чрезвычайная ситуация 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.01, 05:13

ФХР указала на путаницу с буллитами в матче России и США

комментировать

ФХР указала на путаницу с буллитами в матче России и США

ФХР указала на путаницу с буллитами в матче России и США

В Федерации хоккея России (ФХР) обратили внимание на упущения организаторов полуфинального матча молодежного чемпионата мира между сборными России и США.

В ФХР напомнили, что, согласно правилами, в буллитной серии каждая команда исполняет по три броска в матчах предварительного раунда и по пять — в играх плей-офф, матчах за бронзовые или золотые награды. Это изменение в правилах было утверждено Международной федерацией хоккея (IIHF) в прошлом мае на ежегодном конгрессе.

У организаторов же полуфинального матча возникла путаница. В частности, после третьего промаха сборной США при заброшенном буллите российской команды в двух попытках прозвучала сирена о завершении матча, была открыта калитка со льда. Более того, путаница в действиях судей продолжилась и после пятого по счету буллита США, благодаря которому американцы сравняли счет в буллитной серии. Судьи на льду посчитали, что обе команды завершили серию из пяти бросков, хотя у российской сборной еще оставалась одна попытка в запасе.

В связи с этим, сообщили в ФХР, на сегодняшнем директорате турнира Россия укажет организаторам на допущенные нарушения и будет ждать официальной реакции IIHF.

Напомним, российская сборная уступила американцам со счетом 3:4. Победитель встречи был определен в серии буллитов.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru