ФХР указала на путаницу с буллитами в матче России и США

В Федерации хоккея России (ФХР) обратили внимание на упущения организаторов полуфинального матча молодежного чемпионата мира между сборными России и США.
У организаторов же полуфинального матча возникла путаница. В частности, после третьего промаха сборной США при заброшенном буллите российской команды в двух попытках прозвучала сирена о завершении матча, была открыта калитка со льда. Более того, путаница в действиях судей продолжилась и после пятого по счету буллита США, благодаря которому американцы сравняли счет в буллитной серии. Судьи на льду посчитали, что обе команды завершили серию из пяти бросков, хотя у российской сборной еще оставалась одна попытка в запасе.
В связи с этим, сообщили в ФХР, на сегодняшнем директорате турнира Россия укажет организаторам на допущенные нарушения и будет ждать официальной реакции IIHF.
Напомним, российская сборная уступила американцам со счетом 3:4. Победитель встречи был определен в серии буллитов.
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