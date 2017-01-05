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  • 05.01, 02:11

Российские хоккеисты уступили США в полуфинальной битве молодежного ЧМ

4 комментария
  • Фото: Руско Елена / ТАСС
Российские хоккеисты уступили США в полуфинальной битве молодежного ЧМ

Российские хоккеисты уступили США в полуфинальной битве молодежного ЧМ

Российские хоккеисты уступили США в полуфинальной битве молодежного ЧМ
  • Фото: Руско Елена / ТАСС

    • Хоккеисты молодежной сборной России не смогли пробиться в финал чемпионата мира, уступив команде США в серии буллитов.

    Полуфинальная встреча, проходившая в Монреале, закончилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу американцев.

    В первых двух периодах матча россияне дважды выходили вперед — отличились Кирилл Капризов и Денис Гурьянов. Однако американцы стараниями Клейтона Келлера и Люка Канина восстанавливали равновесие. А в конце второго периода ворота российской команды поразил Колин Уайт. Однако в третьей двадцатиминутке Гурьянов оформил дубль. Определить победителя в овертайме не удалось, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты из США

    В финале сборной США предстоит соперничать с Канадой или Швецией. Второй полуфинал состоится сегодня позднее.

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