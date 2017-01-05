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  • 05.01, 03:42

Николаев из «КамАЗа» стал победителем третьего этапа «Дакара»

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Николаев из «КамАЗа» стал победителем третьего этапа «Дакара»

Николаев из «КамАЗа» стал победителем третьего этапа «Дакара»

Николаев из «КамАЗа» стал победителем третьего этапа «Дакара»
  • Фото: Команда «КАМАЗ-мастер» / vk.com

    • Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-Мастер» показал лучшее время на третьем этапе ралли-марафона «Дакар».

    Россиянин менее чем на минуту опередил чеха Мартина Коломи из Tatra. Замкнул же тройку голландец Тон ван Генугтен (Iveco).

    Что же касается других экипажей «КамАЗ-Мастер», то Дмитрий Сотников стал восьмым, Антон Шибалов — 13-м, а Айрат Мардеев — 15-м.

    Сегодняшний успех позволил Николаеву выйти на второе место в общем зачете. Возглавляет его Коломи.

    Отметим, что третий этап «Дакара» прошел по аргентинскому маршруту Сан-Мигель-де-Тукуман — Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Общая его длина составила 780 км.
    Ралли-марафон «Дакар-2017» проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине со 2 по 14 января. Всего пилотам предстоит преодолеть 8800 км.

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