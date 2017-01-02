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  • 02.01, 12:00
В Парагвае стартует ралли-марафон «Дакар-2017». Дакар, автомотоспорт, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Парагвае стартует ралли-марафон «Дакар-2017»

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В Парагвае стартует ралли-марафон «Дакар-2017»

В Парагвае стартует <nobr>ралли-марафон</nobr> <nobr>«Дакар-2017</nobr>»

    Сегодня в столице Парагвая Асунсьоне стартует легендарная гонка «Дакар». Участники ралли-марафона преодолеют 9 тысяч километров.

    Маршрут проходит по территории трех стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. Финиш — в Буэнос-Айресе.
    Всего на старт выйдут 316 транспортных средств из 59 стран мира. Соревнования проходят в трех группах: мотоциклы, автомобили и грузовики.

    Россию традиционно представляют четыре экипажа команды «КамАЗ-мастер».

    Кроме того, в этом году в ралли впервые примет участие российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, которая получила соответствующую лицензию от Международной мотоциклетной федерации (МФР).

    Вот все это затевалось ради селфи с правильными парнями в арке старта Дакара 😎 теперь официально на Дакаре были и Россий…

    Posted by Анастасия Нифонтова on Sunday, January 1, 2017

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