В Парагвае стартует ралли-марафон «Дакар-2017»

Сегодня в столице Парагвая Асунсьоне стартует легендарная гонка «Дакар». Участники ралли-марафона преодолеют 9 тысяч километров.

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Вот все это затевалось ради селфи с правильными парнями в арке старта Дакара 😎 теперь официально на Дакаре были и Россий… Posted by Анастасия Нифонтова on Sunday, January 1, 2017

Маршрут проходит по территории трех стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. Финиш — в Буэнос-Айресе.Всего на старт выйдут 316 транспортных средств из 59 стран мира. Соревнования проходят в трех группах: мотоциклы, автомобили и грузовики.Россию традиционно представляют четыре экипажа команды «КамАЗ-мастер».Кроме того, в этом году в ралли впервые примет участие российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, которая получила соответствующую лицензию от Международной мотоциклетной федерации (МФР).