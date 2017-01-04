Очевидцы сняли видео аварий на МКАД, где столкнулись 23 машины

Сразу два десятка легковых автомобилей попали в аварии на МКАД на юге Москвы, сообщили в экстренных службах столицы.РИА Новости, что в районе 20-го километра МКАД столкнулись сразу 23 легковых автомобиля. В общей сложности там произошло шесть крупных аварий.
Сейчас на месте происшествия находятся патрули ГИБДД, по предварительной информации, люди не пострадали.
Очевидцы публикуют видео с места событий. Многие автомобили, видимо, уходя от столкновения на скользкой дороги, угодили в разделительное ограждение. Растерянные люди вышли на дорогу, осматривают повреждения, поеживаясь от крепчающего мороза. Движение на этом отрезке кольцевой автодороги пока сильно затруднено.
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