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  • 04.01, 14:03
Очевидцы сняли видео аварий на МКАД, где столкнулись 23 машины. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Очевидцы сняли видео аварий на МКАД, где столкнулись 23 машины

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Очевидцы сняли видео аварий на МКАД, где столкнулись 23 машины

Очевидцы сняли видео аварий на МКАД, где столкнулись 23 машины

Очевидцы сняли видео аварий на МКАД, где столкнулись 23 машины

    Сразу два десятка легковых автомобилей попали в аварии на МКАД на юге Москвы, сообщили в экстренных службах столицы.

    Источник в экстренных службах Москвы сообщил РИА Новости, что в районе 20-го километра МКАД столкнулись сразу 23 легковых автомобиля. В общей сложности там произошло шесть крупных аварий.

    Сейчас на месте происшествия находятся патрули ГИБДД, по предварительной информации, люди не пострадали.

    Очевидцы публикуют видео с места событий. Многие автомобили, видимо, уходя от столкновения на скользкой дороги, угодили в разделительное ограждение. Растерянные люди вышли на дорогу, осматривают повреждения, поеживаясь от крепчающего мороза. Движение на этом отрезке кольцевой автодороги пока сильно затруднено.

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