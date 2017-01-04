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  • 04.01, 09:30
В центре России объявлено штормовое предупреждение. Москва, морозы, погодные аномалии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В центре России объявлено штормовое предупреждение

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В центре России объявлено штормовое предупреждение

В центре России объявлено штормовое предупреждение

    На центральную Россию надвигаются аномальные холода.

    По прогнозам синоптиков, во многих городах температура будет ниже климатической нормы. Уже сегодня в столице столбики термометра опустились примерно на 10 градусов.

    Но самой студеной станет ночь перед Рождеством. В московском регионе похолодает до минус 26, а в Костромской области будет и минус 30.

    Спасатели советуют в морозы отказаться от дальних поездок и долгих пеших прогулок. Для тех, кто все-таки не захочет в праздники оставаться дома, глава МЧС Владимир Пучков поручил развернуть в столице полевые кухни с кашей и горячим чаем, которыми можно будет согреться на ВДНХ, в Кузьминках, Парке Горького, на Поклонной горе и в других местах новогодних гуляний.

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