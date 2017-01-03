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  • 03.01, 13:47

Глава МЧС предложил развернуть в Москве полевые кухни с кашей и чаем

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Глава МЧС предложил развернуть в Москве полевые кухни с кашей и чаем

Глава МЧС предложил развернуть в Москве полевые кухни с кашей и чаем

В связи с грядущими морозами глава МЧС Владимир Пучков предложил развернуть в местах массовых новогодних гуляний в Москве полевые кухни с кашей и горячим чаем.

Владимир Пучков, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: «Я прошу поставить полевые кухни, начать кормить людей кашей и поить горячим чаем уже с сегодняшнего дня, учитывая понижение температуры».

Выступая на селектором совещании, Пучков отметил, что на новогодние праздники в столицу прибыло большое число людей. В связи с этим он попросил начальника управления МЧС по Москве еще раз спланировать дополнительные мероприятия, касающиеся мест массового отдыха и прогулок.

Температура в столичном регионе начала стремительно падать сегодня с утра. Синоптики сообщили, что 7 января в Москве и области ожидается почти 30 градусов мороза.

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