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  • 03.01, 21:23

Аксель Витсель покинул «Зенит»

2 комментария

Аксель Витсель покинул «Зенит»

Аксель Витсель покинул «Зенит»

Петербургский «Зенит» и китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» договорились о переходе Акселя Витселя.

В «Зените» поблагодарили бельгийского полузащитника и пожелали ему успех в новой команде.

По данным СМИ, в китайском клубе Витсель будет получать 18 млн евро в год. «Зенит» же получит за бельгийского игрока 20 млн евро.

Отметим, что в услугах Витселя также был заинтересован туринский «Ювентус». Однако полузащитник предложение именитого итальянского клуба отклонил. Как объяснил сам Витсель, предложение из Китая слишком значимо для его семьи.

Аксель Витсель присоединился к «Зениту» в сентябре 2012 года. Вместе с сине-бело-голубыми бельгиец стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 180 матчах полузащитник забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

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