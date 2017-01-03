Аксель Витсель покинул «Зенит»

Петербургский «Зенит» и китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» договорились о переходе Акселя Витселя.Зените» поблагодарили бельгийского полузащитника и пожелали ему успех в новой команде.
По данным СМИ, в китайском клубе Витсель будет получать 18 млн евро в год. «Зенит» же получит за бельгийского игрока 20 млн евро.
Отметим, что в услугах Витселя также был заинтересован туринский «Ювентус». Однако полузащитник предложение именитого итальянского клуба отклонил. Как объяснил сам Витсель, предложение из Китая слишком значимо для его семьи.
Аксель Витсель присоединился к «Зениту» в сентябре 2012 года. Вместе с сине-бело-голубыми бельгиец стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 180 матчах полузащитник забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.
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