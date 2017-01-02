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  • 02.01, 12:01

Витсель подтвердил решение перейти из «Зенита» в китайский клуб

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Витсель подтвердил решение перейти из «Зенита» в китайский клуб

Витсель подтвердил решение перейти из «Зенита» в китайский клуб

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель переходит из петербургского «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Свое решение продолжить карьеру в Китае бельгиец объяснил в интервью итальянскому изданию Tuttosport, извинившись при этом перед туринским «Ювентусом», приглашение которого он отклонил.

Витсель, в частности, пояснил, что предложение из Китая слишком значимо для его семьи.

Аксель Витсель: «Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, „Ювентус“ — это отличная команда и топ-клуб, но с другой стороны — предложение слишком значимо для моей семьи. Руководство „Ювентуса“ вело себя по-джентльменски со мной, я могу быть им только благодарен. Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся».



По информации Tuttosport, в клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Витсель будет получать 18 миллионов евро в год. Контракт заключен на 4 года. «Зенит», срок соглашения которого с бельгийцем истекает летом, получит в качестве компенсации 20 млн евро.

Витсель перешел в «Зенит» из португальской «Бенфики» в 2012 году. В составе российской команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков страны. В нынешнем сезоне он сыграл 23 матча и отметился одним забитым голом.

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