Витсель подтвердил решение перейти из «Зенита» в китайский клуб

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель переходит из петербургского «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Витсель, в частности, пояснил, что предложение из Китая слишком значимо для его семьи.
Аксель Витсель: «Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, „Ювентус“ — это отличная команда и топ-клуб, но с другой стороны — предложение слишком значимо для моей семьи. Руководство „Ювентуса“ вело себя по-джентльменски со мной, я могу быть им только благодарен. Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся».
La prima pagina di Tuttosport:— Tuttosport (@tuttosport) January 2, 2017
— Toro-Iturbe: sì!
— La Juve attacca, Witsel si scusa
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По информации Tuttosport, в клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Витсель будет получать 18 миллионов евро в год. Контракт заключен на 4 года. «Зенит», срок соглашения которого с бельгийцем истекает летом, получит в качестве компенсации 20 млн евро.
Витсель перешел в «Зенит» из португальской «Бенфики» в 2012 году. В составе российской команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков страны. В нынешнем сезоне он сыграл 23 матча и отметился одним забитым голом.
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