Россия и Турция сообщили о нарушениях перемирия в Сирии

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о случаях нарушения перемирия на территории этой страны.опубликованному на сайте Минобороны, российской частью совместной российско-
турецкой комиссии за минувшие сутки зафиксировано 27 нарушений, из них восемь в провинции Хама, семь в Алеппо, семь в Латакии, а также пять в Дамаске. В свою очередь, турецкая сторона заявила о 18 нарушениях, из них семь в Алеппо, шесть в Дамаске, по два в Идлибе и Хомсе и одно в Дераа.
Также сообщается, что за прошедшие сутки подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия. Таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1088. Вооруженные формирования за последние 24 часа к перемирию не присоединялись.
режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. При этом соглашение исключает террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).
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