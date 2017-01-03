Стамбульского террориста сняла камера наблюдения в пункте обмена валюты

Спецслужбы Турции продолжают розыск террориста, устроившего атаку на стамбульский клуб в новогоднюю ночь. Уже известно имя предполагаемого преступника и его гражданство.
Ранее появилась информация о имени и гражданстве подозреваемого, это 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Его по-прежнему ищут.
Turkish media releases footage of the #Istanbul attacker having his passport checked #Turkey pic.twitter.com/8iXoinkPQR— Michael Horowitz (@michaelh992) 2 января 2017 г.
Сегодня в сети было размещено и селфи-видео террориста, на котором он снимает себя на камеру мобильного телефона, находясь на площади Таксим — рядом с клубом, где он расправился с десятками человек.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
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