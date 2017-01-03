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  • 03.01, 15:19
Стамбульского террориста сняла камера наблюдения в пункте обмена валюты. Исламское государство, Киргизия, Стамбул, Турция, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стамбульского террориста сняла камера наблюдения в пункте обмена валюты

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Стамбульского террориста сняла камера наблюдения в пункте обмена валюты

Стамбульского террориста сняла камера наблюдения в пункте обмена валюты

Стамбульского террориста сняла камера наблюдения в пункте обмена валюты
  • Фото: twitter.com

    • Спецслужбы Турции продолжают розыск террориста, устроившего атаку на стамбульский клуб в новогоднюю ночь. Уже известно имя предполагаемого преступника и его гражданство.

    Турецкие СМИ публикуют видеозапись, на которой предполагаемый преступник, по всей видимости, меняет валюту. Он спокойно выслушивает кассира, внимательно всматривается в документы, опустив голову, кивает, а потом почти все время смотрит в сторону и оглядывается.

    Ранее появилась информация о имени и гражданстве подозреваемого, это 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Его по-прежнему ищут.




    Сегодня в сети было размещено и селфи-видео террориста, на котором он снимает себя на камеру мобильного телефона, находясь на площади Таксим — рядом с клубом, где он расправился с десятками человек.

    Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).



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