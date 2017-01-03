Израильского премьера Нетаньяху допрашивали несколько часов

Полиция Израиля в понедельник вечером провела допрос
ТАСС, допрос проходил в резиденции премьер-министра в Иерусалиме и занял около трех часов.
премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Премьер-министра подозревают в «получении льгот». По данным израильских СМИ, речь идет о «предполагаемых подарках со стороны бизнесменов».
Так называемый допрос с предостережением, которому подвергся Нетаньяху, является самым строгим методом дознания израильской полиции. Неверные сведения считаются попыткой помешать расследованию и лжесвидетельством, что уголовно наказуемо в еврейском государстве.
Сам Нетаньяху все обвинения в коррупции отвергает. Незадолго до допроса он призвал своих противников не спешить праздновать победу над ним.
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