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  • 29.12, 00:19

СМИ: генпрокурор Израиля разрешил полиции допросить премьера Нетаньяху

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СМИ: генпрокурор Израиля разрешил полиции допросить премьера Нетаньяху

СМИ: генпрокурор Израиля разрешил полиции допросить премьера Нетаньяху

Израильские СМИ сообщили, что генеральный прокурор Израиля распорядился начать расследование в отношении премьера страны Биньямина Нетаньяху.

Как передает израильский телеканал Channel 10, прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции вызывать на допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Сообщается, что речь идет «о расследовании двух дел, связанных с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху». Других подробностей не сообщается.

Из сообщения журналистов телеканала: «Премьер будет допрошен в связи с двумя расследованиями — основным и второстепенным».

Официальный представитель министерства юстиции отказалась комментировать эту информацию.

Не исключено, что речь идет о скандале, о котором говорили местные СМИ еще весной: о возможном конфликте интересов с участием юриста Нетаньяху при покупке подводных лодок у Германии. Сам Нетаньяху при этом заявлял, что никаких нарушений при заключении контрактов допущено не было.

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