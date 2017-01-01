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  • 01.01, 17:47

«Еда не должна быть прошлогодней»: Роспотребнадзор призвал россиян помнить о здоровье

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«Еда не должна быть прошлогодней»: Роспотребнадзор призвал россиян помнить о здоровье

«Еда не должна быть прошлогодней»: Роспотребнадзор призвал россиян помнить о здоровье

Главный санитарный врач России Анна Попова советует россиянам в дни новогодних застолий не забывать о здоровье и не есть блюда, оставшиеся с прошлого года.

Руководитель Роспотребнадзора напомнила гражданам, что за время новогодних праздников можно набраться сил и поправить здоровье, но нередко люди в это время вредят сами себе: одни устраивают многодневные застолья с обилием блюд, другие уезжают за границу и забывают о правилах безопасного отдыха, третьи изор всех сил на дачах расчищают снег. Главный санитарный врач России Анна Попова напомнила гражданам отдельные и базовые правила, которые позволят не подорвать здоровье.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ: «Базовые правила заключаются в том, чтобы правильно питаться, пить чистую, безопасную воду и снизить всевозможные риски от воздействия окружающей среды, загрязненного воздуха».

Попова призывает помнить об умеренных физических нагрузках, чтобы организм всегда оставался в тонусе.

Анна Попова: «Если это времяпрепровождение, связанное с активным и длительным застольем, то здесь тоже нужно помнить о том, что еда должна быть безопасной, не должна быть прошлогодней, она должна быть правильно упакована и храниться должным образом в холодильнике».

По словам Поповой, срок хранения салатов исчисляется часами, а никак не днями или неделями. Также глава Роспотребнадзора просит любителей застолий не забывать о том, что наступит день, когда изменения в фигуре не заметить будет нельзя, передает РИА Новости.

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