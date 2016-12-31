Главные открытия 2016 года в области питания

Привычные продукты в этом году раскрыли зрителям НТВ немало тайн. То, что казалось полезным, при внимательно рассмотрении обернулось вредным. А вредное — наоборот, полезным. Благодаря современным научным исследованиям и достижениям кулинарной мысли под совершенно новым углом открылись привычные всем продукты — картошка, горох, селедка. В специальной подборке программы «Еда живая и мертвая» — главные открытия 2016 года.
Так что просто выбирайте правильные продукты: это, например, стакан кефира, яблоко, горсть миндаля, пара цельнозерновых хлебцев или немного индейки. И тогда сны будут по-настоящему сказочными. А утром захочется позавтракать. Это, по словам специалистов, тоже очень полезно для здоровья.
Многочисленные исследования показали: у людей, которые не пропускают завтрак, на 27% понижается риск инфаркта. Кроме того, дети, которые привыкли есть по утрам, показывают гораздо лучшую успеваемость. А еще привычка завтракать помогает худеть.
Доктор из Израиля Даниэла Якубович даже практикует диету, которая предусматривает перенос 60% всех калорий на утро. Самым полезным специалисты признают белковый завтрак. Именно он дольше всего сохраняет сытость. Идеальны в этом отношении яйца, которых, по последним научным данным, больше не стоит бояться.
Другие открытия-2016 — в видеоматериале программы «Еда живая и мертвая».
Комментарии