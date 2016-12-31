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  • 31.12, 14:32
Главные открытия 2016 года в области питания. еда, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Главные открытия 2016 года в области питания

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Главные открытия 2016 года в области питания

Главные открытия 2016 года в области питания

    Привычные продукты в этом году раскрыли зрителям НТВ немало тайн. То, что казалось полезным, при внимательно рассмотрении обернулось вредным. А вредное — наоборот, полезным. Благодаря современным научным исследованиям и достижениям кулинарной мысли под совершенно новым углом открылись привычные всем продукты — картошка, горох, селедка. В специальной подборке программы «Еда живая и мертвая» — главные открытия 2016 года.

    Еда перед сном должна быть. То есть после шести можно есть, это даже полезно для здоровья. Главное — соблюдать основные принципы поздних перекусов: малая калорийность, есть надо как минимум за час до сна. Кроме того, стоит выбирать такую пищу, в которой содержится аминокислота триптофан — в организме она превращается в гормон сна мелатонин.

    Так что просто выбирайте правильные продукты: это, например, стакан кефира, яблоко, горсть миндаля, пара цельнозерновых хлебцев или немного индейки. И тогда сны будут по-настоящему сказочными. А утром захочется позавтракать. Это, по словам специалистов, тоже очень полезно для здоровья.

    Многочисленные исследования показали: у людей, которые не пропускают завтрак, на 27% понижается риск инфаркта. Кроме того, дети, которые привыкли есть по утрам, показывают гораздо лучшую успеваемость. А еще привычка завтракать помогает худеть.

    Доктор из Израиля Даниэла Якубович даже практикует диету, которая предусматривает перенос 60% всех калорий на утро. Самым полезным специалисты признают белковый завтрак. Именно он дольше всего сохраняет сытость. Идеальны в этом отношении яйца, которых, по последним научным данным, больше не стоит бояться.

    Другие открытия-2016 — в видеоматериале программы «Еда живая и мертвая».

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