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  • 30.12, 21:51
Дом для российских дипломатов в Мэриленде окружили после заявления Обамы. дипломатия, Обама Барак, санкции, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дом для российских дипломатов в Мэриленде окружили после заявления Обамы

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Дом для российских дипломатов в Мэриленде окружили после заявления Обамы

Дом для российских дипломатов в Мэриленде окружили после заявления Обамы

Дом для российских дипломатов в Мэриленде окружили после заявления Обамы

    Не прошло и часа после заявления Обамы о санкциях, высылке российских дипломатов и закрытии двух российских загородных резиденций, как спецслужбы начали выполнять указ президента США.

    Дом в Мэриленде окружили и отправили даже патрульную лодку следить за происходящим на российской территории с моря. У въездов установили мощные световые приборы. В Glen Cove, это штат Нью-Йорк, российских дипломатов пока тревожили только журналисты у ворот.

    Объявленные «шпионскими гнездами» резиденции — на самом деле всего лишь дома отдыха, где в каникулы работают детские лагеря и куда дипломаты приезжают отдыхать. Многие планировали там провести Новый год с семьями. Закрытие домов перед самым праздником, как и высылка дипломатов, явно продиктовано желанием Белого дома насолить побольше.

    Эрик Шульц, пресс-секретарь Белого дома: «Все их аккредитации будут аннулированы, то есть они останутся без дипломатического иммунитета, они станут персонами нон грата и будут обязаны покинуть страну».

    При этом администрация Обамы по-прежнему не представила никаких веских доказательств причастности России к кибератакам. Белому дому предлагается верить на слово, хотя еще недавно даже директор ФБР Джеймс Коми говорил о своих сомнениях в том, что именно русские хакеры стоят за взломом американских серверов.

    Энни Машон, бывшая сотрудница британской разведки MI5: «Весь этот доклад — это чистой воды пропаганда, и они сами это понимают. Они привели в докладе множество технической информации, которая способна произвести впечатление на дилетантов, но никаких реальных доказательств в нем не содержится».

    Подробности — в видеоматериале.

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