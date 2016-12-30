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  • 30.12, 18:50

Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

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  • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС
Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом
  • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

    • Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав государств «Большой семерки», партнеров по БРИКС и СНГ, ведущих политиков ряда стран и руководителей международных организаций.

    Американский народ Владимир Путин поздравил в лице Дональда Трампа, а не Барака Обамы. Поздравление последнему содержалось в специальном заявлении, посвященном реакции на очередной виток антироссийских санкций со стороны Вашингтона.

    Что касается поздравительного послания Трампу, то в нем Путин выразил надежду, что два государства «смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях» и «вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене», сообщает пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин: «Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми нашим странам приходится сталкиваться в последние годы, наглядно подтверждают, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире».

    Также Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

    Из сообщения пресс-службы Кремля: «Путин высоко оценил состояние российско-китайских отношений всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия, отметил успешную координацию усилий России и Китая в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня».

    В поздравлении премьер-министру Японии Синдзо Абэ Путин обратил внимание на активизацию российско-японского диалога в уходящем году.

    Владимир Путин: «Конструктивные переговоры в России, Перу и Японии позволили существенно продвинуться в решении важных вопросов двусторонней повестки дня».

    Поздравление было направлено и турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. В нем Путин выразил удовлетворение начавшимся процессом постепенной нормализации отношений двух стран.

    Поздравления были направлены также премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Италии Серджио Маттарелле, президенту Франции Франсуа Олланду и другим политикам.

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