Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав государств «Большой семерки», партнеров по БРИКС и СНГ, ведущих политиков ряда стран и руководителей международных организаций.реакции на очередной виток антироссийских санкций со стороны Вашингтона.
Что касается поздравительного послания Трампу, то в нем Путин выразил надежду, что два государства «смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях» и «вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене», сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин: «Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми нашим странам приходится сталкиваться в последние годы, наглядно подтверждают, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире».
Также Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Путин высоко оценил состояние российско-китайских отношений всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия, отметил успешную координацию усилий России и Китая в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня».
В поздравлении премьер-министру Японии Синдзо Абэ Путин обратил внимание на активизацию российско-японского диалога в уходящем году.
Владимир Путин: «Конструктивные переговоры в России, Перу и Японии позволили существенно продвинуться в решении важных вопросов двусторонней повестки дня».
Поздравление было направлено и турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. В нем Путин выразил удовлетворение начавшимся процессом постепенной нормализации отношений двух стран.
Поздравления были направлены также премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Италии Серджио Маттарелле, президенту Франции Франсуа Олланду и другим политикам.
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