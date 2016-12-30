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  • 30.12, 12:45
Российские ретейлеры ожидают взрывного роста продаж в последние дни года. магазины, Новый год, продукты, торговля, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские ретейлеры ожидают взрывного роста продаж в последние дни года

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Российские ретейлеры ожидают взрывного роста продаж в последние дни года

Российские ретейлеры ожидают взрывного роста продаж в последние дни года

    В оставшиеся два дня года — 30 и 31 декабря — предновогодние продажи продуктов питания могут вернуться к уровню конца 2014 года.

    По подсчетам крупных ретейлеров, которые приводит газета «Известия», в последние дни уходящего года россияне покупают в полтора раза больше.

    Пик продаж приходится на ингредиенты для популярных салатов, на шампанское и шоколад — он в эти дни прибавляет 200%. Также в декабре с полок сметают втрое больше икры.

    По словам экспертов, так работает психология: на новогодние праздники многие россияне хотят забыться и накупить то, чего давно хотелось.

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