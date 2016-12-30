Российские ретейлеры ожидают взрывного роста продаж в последние дни года

В оставшиеся два дня года — 30 и 31 декабря — предновогодние продажи продуктов питания могут вернуться к уровню конца 2014 года.Известия», в последние дни уходящего года россияне покупают в полтора раза больше.
Пик продаж приходится на ингредиенты для популярных салатов, на шампанское и шоколад — он в эти дни прибавляет 200%. Также в декабре с полок сметают втрое больше икры.
По словам экспертов, так работает психология: на новогодние праздники многие россияне хотят забыться и накупить то, чего давно хотелось.
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