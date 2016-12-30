Запад приветствует договоренности о перемирии в Сирии

В Госдепе США выразили надежду, что все стороны конфликта в Сирии будут полностью выполнять соглашение о перемирии.
В ООН также положительно восприняли новость о заключении перемирия. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подчеркнул, что прекращение огня остается краеугольным камнем плана, изложенного в резолюции Совбеза ООН.
Де Мистура также выразил надежду, что новые договорённости облегчат доставку гуманитарной помощи в Сирию и откроют дорогу к продуктивным переговорам в Астане.
Сирийское урегулирование и режим прекращения огня в САР обсудят сегодня на закрытом заседании Совета безопасности, созванном по инициативе России.
Напомним, власти Сирии при участии Москвы и Анкары смогли договориться с вооруженной оппозицией о прекращении огня и начале мирных переговоров. Режим прекращения огня вступил в силу в ночь на пятницу в полночь по местному времени.
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