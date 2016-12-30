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  • 30.12, 08:12
Запад приветствует договоренности о перемирии в Сирии. ООН, Сирия, войны и вооруженные конфликты, перемирие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Запад приветствует договоренности о перемирии в Сирии

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Запад приветствует договоренности о перемирии в Сирии

Запад приветствует договоренности о перемирии в Сирии

    В Госдепе США выразили надежду, что все стороны конфликта в Сирии будут полностью выполнять соглашение о перемирии.

    В Госдепартаменте США назвали прекращение огня в Сирии позитивным развитием событий. Представитель Госдепа Марк Тонер заявил, что Вашингтон одобряет «любое усилие, которое остановит насилие, спасет жизни и создаст условия для обновлённых и продуктивных политических переговоров».

    В ООН также положительно восприняли новость о заключении перемирия. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подчеркнул, что прекращение огня остается краеугольным камнем плана, изложенного в резолюции Совбеза ООН.

    Де Мистура также выразил надежду, что новые договорённости облегчат доставку гуманитарной помощи в Сирию и откроют дорогу к продуктивным переговорам в Астане.

    Сирийское урегулирование и режим прекращения огня в САР обсудят сегодня на закрытом заседании Совета безопасности, созванном по инициативе России.

    Напомним, власти Сирии при участии Москвы и Анкары смогли договориться с вооруженной оппозицией о прекращении огня и начале мирных переговоров. Режим прекращения огня вступил в силу в ночь на пятницу в полночь по местному времени.

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