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  • 30.12, 02:08

Задержаны все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии и убийстве

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Задержаны все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии и убийстве

Задержаны все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии и убийстве

В результате спецоперации на территории столичного региона задержаны пятеро лиц, подозреваемых в причастности к нападению на сотрудников Росгвардии и убийству одного из них.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, задержаны все пять человек, подозреваемых в причастности к нападению на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии в поселке Роговское.

По уточненным данным, преступников было пятеро. Ранее поступала информация о 6–7 нападавших. Все оружие у бандгруппы уже изъято.

В четверг поздно вечером группа бандитов попыталась ограбить магазин «Диксе» в Роговском на территории Новой Москвы. Работники магазина успели назвать тревожную кнопку и взывать помощь. К месту происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Бандиты открыли по ним огонь из своего оружия, предположительно пистолета Макарова. Один из правоохранителей был убит, второй получил огнестрельные ранения. В настоящее время он госпитализирован

Преступники похитили оружие, включая автомат «Кедр», и скрылись на своем автомобиле. Для розыска бандитов был введен план «Вулкан» во всем московском регионе.

На место происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Москве. Ведется расследование преступления.

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