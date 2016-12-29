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  • 29.12, 21:35
Финал эпопеи: губернатор Петербурга вышел на поле отстроенной «Зенит-Арены». Полтавченко, Санкт-Петербург, стадионы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Финал эпопеи: губернатор Петербурга вышел на поле отстроенной «Зенит-Арены»

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Финал эпопеи: губернатор Петербурга вышел на поле отстроенной <nobr>«Зенит-Арены</nobr>»

Финал эпопеи: губернатор Петербурга вышел на поле отстроенной «Зенит-Арены»

Финал эпопеи: губернатор Петербурга вышел на поле отстроенной <nobr>«Зенит-Арены</nobr>»

    Строительные работы на стадионе на Крестовском острове Петербурга завершены. Сегодня Госстройнадзор выдал разрешение на ввод спортивной арены в эксплуатацию.

    Один из самых дорогих стадионов мира был заложен в 2007 году, и с тех пор срок его сдачи переносился шесть раз. В активную фазу, долгое время стоявшая почти без движения стройка, вошла только летом этого года после смены генподрядчика. Но и сегодня не все излучают оптимизм. Окончательная ясность о готовности «Зенит-Арены» настанет только весной 2017 года, после того как стадион примет первые футбольные матчи.

    Репортаж корреспондента НТВ Антона Зыкова.

    На стадионе уже почти ничего не напоминает о стройке. На пути внушительной делегации не встретился ни один рабочий. Кругом всё освещено, покрашены стены, а на полу — плитка. Выложена с фантазией. Говорят, такая нынче мода.

    Отделку помещения завершили так быстро, что удивляются, кажется, сами представители подрядной организации. А ревизоры поднимаются на максимально высокую точку — под крышу. Там установлены системы безопасности и управления стадионом.

    Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Георгий Сергеевич, по Вашему поручению мы совместно с IBM и нашим политехническим университетом работаем над тем, чтобы сделать эталонной систему управления стадионом к чемпионату мира 2018 года. Ей можно будет управлять с планшета».

    Внутри чаши всё так же тепло и сухо. Можно сказать, что арену уже начали тестировать прямо сейчас. Гостей запускают на отметку, которая находится между двумя ярусами. И первое, что бросается в глаза, — это, конечно, работающее табло: с одной стороны герб Санкт-Петербурга, с другой — виды города. Сейчас проверяют акустику. Конечно, гимна Лиги чемпионов не играют. Но слышны песни группы «Любэ». Видимо, готовятся развлекать зарубежных гостей на Кубке конфедераций.

    Музыка в колонках постепенно сменяется, и в этот момент на поле выходит команда чиновников. Правда, без мяча. Георгий Полтавченко решает проверить вибрацию поля лично под мелодичную песню Валерия Сюткина.

    Говорят, уже готовы и раздевалки команд. Они выполнены в стиле стадиона мадридского «Реала» Сантьяго Бернабеу. Похожие форма и расположение шкафчиков. Даже цвета вроде бы одинаковые — сине-бело-голубые. Но во время экскурсии двери туда закрыты. Недавние сведения СМИ о том, что на достройку выделяют еще около миллиарда рублей, губернатор не подтверждает.

    Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Достраивать, как вы видите, нечего. Это средства, которые будут направлены на здания из зоны контроля доступа. Это сооружения, которые расположены на подходах к стадиону. Это нужно именно для обеспечения требований по безопасности, которые необходимы для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира».

    В подтверждение того, что стадион уже сейчас полностью готов, губернатор вручает Игорю Албину сертификат о вводе объекта в эксплуатацию с 29 декабря 2016 года.

    Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Первый матч можно будет провести в конце марта — начале апреля 2017 года в соответствии с агротехническими сроками. Всю работу с газоном, выкатным полем мы проводим строго по регламентам, утвержденным ФК „Зенит“ и ФИФА».

    После прогулки Игорь Албин, Георгий Полтавченко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров еще некоторое время стоят облокотившись на перила. Не исключено, что вспоминают вехи многострадального строительства, а может, мечтают о полных трибунах и будущих победах — конечно, «Зенита».

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