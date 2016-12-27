#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Мент в законе — 9
Недоступно в Вашей стране
Мент в законе — 9 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.12, 22:12
Смольный официально завершил строительство «Зенит-Арены». Санкт-Петербург, стадионы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Смольный официально завершил строительство «Зенит-Арены»

2 комментария

Смольный официально завершил строительство «Зенит-Арены»

Смольный официально завершил строительство <nobr>«Зенит-Арены</nobr>»

    Правительство Петербурга представило пакет документов, для того чтобы стадион на Крестовском острове был введен в эксплуатацию. Однако «Метрострой» пробудет на арене до весны, чтобы устранить все недочеты, включая вибрацию выкатного поля.

    Сегодня правительство Петербурга заявило о завершении строительства «„Зенит-Арены“. Смольный представил полный пакет документов для ввода стадиона в эксплуатацию. Сейчас итоговую проверку ведут специалисты Ростехнадзора.

    В аппарате вице-губернатора Игоря Албина отметили, что генподрядчику удалось наверстать отставание от графика более чем на 300 дней. На официальном сайте правительства разместили внушительный перечень выполненных работ: монтаж раздвижной кровли и выкатного поля, отделка здания, запуск художественной подсветки и многое другое.

    Впрочем, сам вице-губернатор в Twitter сформулировал эту новость буквально в одном предложении: Стадион построен, следующий этап — адаптация под требования ФИФА». Однако это не означает, что стройка на Крестовском острове завершена.

    Журналисты выяснили, что договор с «Метростроем» продлен до 31 марта. Стоимость контракта составляет почти миллиард рублей. По данным СМИ, деньги перебросили со смет на возведение социальных объектов. Они вернутся в бюджет сразу после судов с бывшим генподрядчиком строительства. Город планирует взыскать с него сумму, потраченную на устранение дефектов. Это более 4,5 млрд рублей, отмечает «Фонтанка».

    Новости по теме

    Стадион для «Зенита»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru