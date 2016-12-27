Смольный официально завершил строительство «Зенит-Арены»

Правительство Петербурга представило пакет документов, для того чтобы стадион на Крестовском острове был введен в эксплуатацию. Однако «Метрострой» пробудет на арене до весны, чтобы устранить все недочеты, включая вибрацию выкатного поля.завершении строительства «„Зенит-Арены“. Смольный представил полный пакет документов для ввода стадиона в эксплуатацию. Сейчас итоговую проверку ведут специалисты Ростехнадзора.
В аппарате вице-губернатора Игоря Албина отметили, что генподрядчику удалось наверстать отставание от графика более чем на 300 дней. На официальном сайте правительства разместили внушительный перечень выполненных работ: монтаж раздвижной кровли и выкатного поля, отделка здания, запуск художественной подсветки и многое другое.
Впрочем, сам вице-губернатор в Twitter сформулировал эту новость буквально в одном предложении: Стадион построен, следующий этап — адаптация под требования ФИФА». Однако это не означает, что стройка на Крестовском острове завершена.
Журналисты выяснили, что договор с «Метростроем» продлен до 31 марта. Стоимость контракта составляет почти миллиард рублей. По данным СМИ, деньги перебросили со смет на возведение социальных объектов. Они вернутся в бюджет сразу после судов с бывшим генподрядчиком строительства. Город планирует взыскать с него сумму, потраченную на устранение дефектов. Это более 4,5 млрд рублей, отмечает «Фонтанка».
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