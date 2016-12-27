«Зенит-Арену» будут доводить до ума еще три месяца

В Петербурге продлен контракт на возведение
«Зенит-Арены».
Тем не менее в своем микроблоге вице-губернатор Игорь Албин сегодня заявил, что стадион построен. Следующий этап он назвал адаптацией под требования Международной федерации футбола.
Стадион построен, следующий этап — адаптация под требования FIFA.— Игорь Албин (@Albin_Igor) 27 декабря 2016 г.
По данным местных СМИ, на это правительство выделило почти миллиард рублей. Якобы их перебросили с проектов по возведению социальных объектов. Но в Смольном парировали: смета не увеличится, деньги (в размере 4,8 млрд рублей) вернут в бюджет после судов с бывшим генподрядчиком строительства «Трансстроем». Город планирует взыскать сумму, потраченную на устранение дефектов.
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