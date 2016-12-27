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  • 27.12, 18:49
«Зенит-Арену» будут доводить до ума еще три месяца. Санкт-Петербург, стадионы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Зенит-Арену» будут доводить до ума еще три месяца

1 комментарий
<nobr>«Зенит-Арену</nobr>» будут доводить до ума еще три месяца

«Зенит-Арену» будут доводить до ума еще три месяца

<nobr>«Зенит-Арену</nobr>» будут доводить до ума еще три месяца

    В Петербурге продлен контракт на возведение «Зенит-Арены».

    Смольный подписал новый договор с генподрядчиком строительства до 31 марта. По некоторой информации, за это время компания «Метрострой» должна установить системы безопасности и контроля доступа, проложить электрические сети, а также устранить вибрацию выкатного поля.

    Тем не менее в своем микроблоге вице-губернатор Игорь Албин сегодня заявил, что стадион построен. Следующий этап он назвал адаптацией под требования Международной федерации футбола.




    По данным местных СМИ, на это правительство выделило почти миллиард рублей. Якобы их перебросили с проектов по возведению социальных объектов. Но в Смольном парировали: смета не увеличится, деньги (в размере 4,8 млрд рублей) вернут в бюджет после судов с бывшим генподрядчиком строительства «Трансстроем». Город планирует взыскать сумму, потраченную на устранение дефектов.

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